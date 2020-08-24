Число жертв взрывов на Филиппинах возросло до 14

Число жертв двух взрывов в городе Холо (провинция Сулу) на юге Филиппин увеличилось до 14. Как сообщило в понедельник издание RAPPLER, ранения получили 75 человек, среди которых 21 военнослужащий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации генерал-майора Корлето Винлуана, число погибших возросло до 14, в результате двух взрывов погибли семь военных, шесть гражданских и один полицейский. Вместе с тем 75 человек были ранены - 48 мирных жителей, 21 военнослужащий, три сотрудника местной полиции и три представителя сил специального назначения, добавил он. Ранее Винлуан сообщал, что в результате первого взрыва погибли пятеро военных и четыре мирных жителя, а при втором - еще один военнослужащий и террористка-смертница.

Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, припаркованном рядом с военным грузовиком, было приведено в действие в районе 11:53 по местному времени. В этот момент в автомобиле находились солдаты 21-го пехотного батальона. Примерно в 13:00 в 100 м от места первого взрыва, когда власти оценивали последствия инцидента, произошел второй.