Старинная мечеть загорелась в ЮАР

Старинная мечеть Джама Масджид в городе Дурбан на юго-востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР) загорелась. Кадры с места событий публикуют пользователи Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одна из крупнейших мечетей страны - вторая по размеру после мечети Низами в Йоханнесбурге - расположена на улице Грей. Причина возгорания еще не известна, о пострадавших тоже не сообщается. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил все здание. На месте происшествия уже работают пожарные, туда же прибыли машины скорой помощи.

Джама Масджид была открыта в Дурбане в 1881 году. Ее перестроили в 1927-м, до конца 70-х годов она была самой крупной по размерам мечетью в ЮАР.