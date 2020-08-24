https://news.day.az/world/1264945.html В Иране обнародовали последние данные о ситуации с COVID-19
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 361150 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.
"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 311365 случаев выздоровления среди заразившихся", - отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 20776 человек.
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