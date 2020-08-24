В Перу в ночном клубе погибли 13 человек

Паника и давка, возникшие после прибытия полиции в ночной клуб столицы Перу Лимы привели к гибели 13 посетителей. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило китайское информагентство Xinhua со ссылкой на МВД Перу, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его данным, в одном из ночных клубов на севере Лимы вечером 23 августа собралось более 120 человек в нарушение действующих карантинных ограничений.

Местная полиция, приняв вызов, прибыла на место, чтобы остановить вечеринку. Посетители бросились в сторону единственного выхода, в результате началась давка.

По меньшей мере 13 человек погибли, шестеро получили травмы, в том числе трое полицейских, когда пытались спасти людей во время давки.

Полицейские во время операции не использовали никакое оружие или слезоточивый газ, подчеркнули в МВД Перу.

Также отмечается, что лица, ответственные за организацию мероприятия, понесут ответственность. Полиция в рамках расследования арестовала уже 23 человека.