В Перу в ночном клубе погибли 13 человек
Паника и давка, возникшие после прибытия полиции в ночной клуб столицы Перу Лимы привели к гибели 13 посетителей. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило китайское информагентство Xinhua со ссылкой на МВД Перу, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По его данным, в одном из ночных клубов на севере Лимы вечером 23 августа собралось более 120 человек в нарушение действующих карантинных ограничений.
Местная полиция, приняв вызов, прибыла на место, чтобы остановить вечеринку. Посетители бросились в сторону единственного выхода, в результате началась давка.
По меньшей мере 13 человек погибли, шестеро получили травмы, в том числе трое полицейских, когда пытались спасти людей во время давки.
Полицейские во время операции не использовали никакое оружие или слезоточивый газ, подчеркнули в МВД Перу.
Также отмечается, что лица, ответственные за организацию мероприятия, понесут ответственность. Полиция в рамках расследования арестовала уже 23 человека.
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