Число случаев коронавируса в мире превысило 23,5 млн

Число случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 23 519 827. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в мире от болезни скончались 810 051, выздоровели - 15 175 056.

При этом больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в США - 5 728 363 (число жертв - 177 065, вылечившихся - 1 997 782), на втором месте оказалась Бразилия - 3 605 783 зараженных (умерших - 114 744, вылечившихся - 2 948 815), на третьем - Индия с 3 106 348 заболевшими (умерших - 57 542, выздоровевших - 2 338 035).