Коронавирус в Европе: ограничений становится больше

Из-за распространения коронавируса правительство испанской Каталонии ужесточает ограничительные меры. На территории автономного сообщества запрещено собираться группами более 10 человек. Власти также обещали провести около 500 тысяч ПЦР-тестов в школах и институтах. В понедельник в регионе было выявлено 1776 заболевших COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы должны сделать все возможное в предстоящие три недели, чтобы страна могла работать, и, чтобы учебные заведения открылись снова", - заявил глава правительства Каталонии Ким Торра.

В Гонконге тем временем утверждают, что медикам удалось идентифицировать первого пациента с COVID-19, который повторно заразился коронавирусом после полного выздоровления. Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали информацию.

Мария Ван Керкхове, эпидемиолог-инфекционист, ВОЗ: "Мы не должны делать поспешных выводов, даже, если имеется первый задокументированный случай повторного инфицирования. По нашему опыту работы с другими коронавирусами, мы знаем, что антитела (иммунный ответ) у людей сохраняется на протяжении какого-то времени. Но он может и ослабевать".

Во всем мире ждут надежную вакцину от COVID-19. В Италии приступили к испытанию на добровольцах вакцины, разработанной в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Если все пойдет по плану, весной препарат поступит в массовое производство.

Пока же на Апеннинах наблюдается рост случаев инфицирования коронавирусом. В понедельник заболели еще 953 человека. Во Франции в минувшее воскресенье выявлено около пяти тысяч зараженных.

Министр по делам Европы Франции Клеман Бон заявил, что в ближайшие дни Париж примет решения, касающиеся ограничений при въезде в страну путешественников из Соединенного Королевства. В середине августа британские власти обязали возвращающихся из Франции граждан самоизолироваться на 14 дней