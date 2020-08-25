Дональд Трамп ввел режим ЧС в Техасе

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропических штормов "Марко" и "Лаура", сообщает Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава государства распорядился об оказании штату федеральной помощи в борьбе с последствиями штормов, указано в сообщении.

Тропические штормы "Марко" и "Лаура" начались 23 августа.