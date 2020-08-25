https://news.day.az/world/1265010.html Дональд Трамп официально стал кандидатом на пост президента США
Дональд Трамп официально стал кандидатом на пост президента США
Республиканская партия официально номинировала президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на news.liga.net.
Трамп получил на съезде партии 1377 голосов выборщиков при необходимых 1276.
Его соперником на выборах от Демократической партии будет экс-вице-президент США Джо Байден.
В большинстве опросов Байден опережает Трампа. Сайт-агрегатор опросов Fivethirtyeight.com на сегодня показывает среднюю разницу между соперниками в 9,3%: 51,4% за Байдена, 42,1% за Трампа.
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