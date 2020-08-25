Дональд Трамп официально стал кандидатом на пост президента США

Республиканская партия официально номинировала президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на news.liga.net.

Трамп получил на съезде партии 1377 голосов выборщиков при необходимых 1276.

Его соперником на выборах от Демократической партии будет экс-вице-президент США Джо Байден.

В большинстве опросов Байден опережает Трампа. Сайт-агрегатор опросов Fivethirtyeight.com на сегодня показывает среднюю разницу между соперниками в 9,3%: 51,4% за Байдена, 42,1% за Трампа.