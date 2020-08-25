https://news.day.az/world/1265020.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло ночью в регионе Кахети на востоке Грузии, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Подземный толчок был зафиксирован в 00:07 по тбилисскому времени в 12 километрах восточнее от города Кварели, в 140 километрах от Тбилиси.
Эпицентр находился на глубине 29 километров.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
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