В США вспыхнули беспорядки после стрельбы в афроамериканца

В американском городе Кеноша (штат Висконсин) вспыхнули беспорядки после стрельбы по афроамериканцу, сообщило издание Kenosha News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гордон, инцидент произошел вечером 23 августа, когда полицейские прибыли по вызову на место ДТП, сказано в заявлении департамента полиции Кеноши.

На видео, размещенном телеканалом CBS в YouTube, видно, что темнокожий мужчина идет к автомобилю, за ним следуют несколько полицейских. Когда мужчина открывает дверь, один из правоохранителей хватает его за майку и стреляет из пистолета.

По данным журналистов, пострадавшего зовут Джейкоб Блейк, ему 29 лет. Он находится в больнице в тяжелом состоянии, отметило Kenosha News. Вечером 23 августа сотни людей прошли маршем к зданию полиции, протестующие жгли автомобили. Также были подожжены магазин подержанных автомобилей на Шеридан-роуд и ресторан Mangia. Офицеры использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.



