В Индии обрушился жилой дом, есть жертвы

В Индии в городе Махад обрушился шестиэтажный многоквартирный дом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ВВС, пока известно о двух жертвах обрушения. В полиции считают, что под завалами могут оставаться не меньше 18 человек.

Здание построили в 2011 году, в нем 47 квартир, в которых проживают около 250 человек. Дом начал дрожать около шести часов вечера понедельника, а потом посыпался. Пока начинался процесс разрушения, на улицу успели выбежать 25 человек. Еще около 60 человек вытащили из-под завалов - половина из них были ранены. Обстоятельства обрушения выясняются. Во время его возведения поступали жалобы на качество проводимых работ, пишет Московский комсомолец.