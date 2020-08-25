В Грузии приспущены государственные флаги

Согласно подписанному премьер-министром Грузии Георгием Гахарией решению, сегодня на всей территории страны объявлен день траура в память о жертвах тяжелой аварии в муниципалитете Душети.

Как сообщает Day.Az, в связи с днем траура во всех административных зданиях на территории страны были приспущены государственные флаги.

Отметим, 23 августа в муниципалитете Душети пассажирский микроавтобус упал с 80-метровой высоты на каменистый склон. В результате погибли 17 человек, 3 получили тяжелые травмы.