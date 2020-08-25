https://news.day.az/world/1265072.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1429
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1429
За последние сутки в Грузии выявлено 8 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю заболеваний. Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1429.
Отметим, в Грузии в настоящее время 7005 человек находятся на карантине, число активных больных - 252.
Сообщается, что число умерших от коронавируса достигло 19, выздоровели 1150 человек.
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