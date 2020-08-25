В Украине 1658 заражений COVID-19 за сутки

Украинские медики за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 658 человек, при этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Днем ранее, 24 августа, было выявлено 1 тыс. 799 заболевших, 23 августа сообщалось о 1 987 инфицированных за сутки COVID-19, 22 августа был абсолютный антирекорд - 2 тыс. 328 инфицированных за сутки, 21 августа - 2 тыс. 106 заболевших, 20 августа - 2 тыс. 134.

Общее число инфицированных COVID-19 на Украине к утру вторника достигло 108 тыс. 415 человек, выздоровевших - 52 тыс. 870 человек.

Умерли от COVID-19 с начала пандемии на Украине 2 тыс. 318 человек. В настоящее время COVID-19 в стране болеет 53 тыс. 227 человек, что на 1 тыс. 287 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (204), Ивано-Франковской области (179), Тернопольской области (158), Львовской области (136) , в Киеве (130), в Одесской области (112).

Кроме того, по данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 тыс. 673 подозрений на заболевание COVID-19.