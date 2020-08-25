ВВП Германии рекордно упал

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале 2020 года упал на 11,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Падение оказалось рекордным, хотя и чуть меньше прогнозов аналитиков и предварительной оценки, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Такое значительное снижение не наблюдалось даже во время кризиса 2008-2009 годов. Наибольшее снижение показателя в годовом выражении было зафиксировано во втором квартале 2009 года (-7,9%)", - отмечает ведомство.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали падения показателя на 11,7% (на уровне предварительной оценки).

С учетом календарных корректировок показатель опустился в годовом исчислении также на 11,3%.

К предыдущему кварталу ВВП Германии во втором квартале упал на 9,7%. Падение также стало рекордным за всю историю наблюдений. При этом аналитики ждали еще большего снижения - на 10,1%.

"Это было самое большое снижение с начала ведения расчетов динамики ВВП Германии в квартальном исчислении в 1970 году. Это было намного больше, чем во время кризиса 2008-2009 годов (-4,7% в первом квартале 2009 года)", - пишет Destatis.

В первом квартале 2020 года снижение составляло 1,8% в годовом и 2% в квартальном исчислении.