В России за сутки выявили 4 696 заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 696, общее количество инфицированных достигло 966 189. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным штаба, суточный рост 10 дней не превышает 0,5%.
Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 6 652, всего выздоровели 779 747 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 80,7% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 120 против 65 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 568 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,71% от всех заразившихся в России.
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