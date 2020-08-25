https://news.day.az/world/1265122.html Августовский снегопад на юге Австралии - ФОТОРЕПОРТАЖ
Августовский снегопад на юге Австралии - ФОТОРЕПОРТАЖ
В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, на столичной территории Австралии и на острове Тасмания выпал снег.
По оценке местных метеорологов, это самый сильный снегопад за последние 17 лет, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
Отметим, что снег выпал в том числе в тех районах, которые в январе пострадали от сильнейших лесных пожаров.
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