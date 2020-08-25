Снос водонапорной башни едва не привел к трагедии в Бразилии

В Бразилии в муниципалитете Диадема неподалеку от Сан-Паулу в результате работ по сносу водонапорной башни едва не погибли люди. На видео, размещенном в Сети, видно, как башня, которую пытались снести, падает и катится по улице, поднимая клубы дыма.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что снос сооружения производился с нарушением правил безопасности. Рабочие просто ломали стену и подпиливали арматуру у основания конструкции, что привело к падению башни, которая, уцелев, покатилась с холма на жилые районы и остановилась буквально в считаных метрах от многоэтажного дома.

В результате инцидента оказались повреждены множество машин, а также несколько объектов инфраструктуры, однако жертв удалось избежать.