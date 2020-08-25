Украина столкнулась со второй волной пандемии

Украина столкнулась со второй волной коронавируса. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Официально ВОЗ еще не считает это второй волной, но такие страны как Франция, Испания, Бельгия уже считают, что началась вторая волна", - отметил парламентарий.

По мнению Радуцкого, при такой ситуации в стране и открытии учебных заведении следует сократить количество детей в классах, например, путем введения посменного обучения.