Apple не обязана возвращать игру Fortnite в App Store

Американская корпорация Apple не обязана незамедлительно восстановить в каталоге своего магазина App Store ранее удаленную популярную видеоигру Fortnite компании Epic Games. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда Северного округа штата Калифорния, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем, как отметило агентство, судья Ивонн Гонсалес Роджерс временно запретила Apple ограничивать использование в других приложениях App Store игрового движка Unreal Engine, также разработанного Epic Games, тем самым удовлетворив просьбу последней. "Apple и Epic Games имеют право выяснять отношения друг с другом в судебном порядке, но их спор не должен создавать хаос для остальных участников рынка", - пояснила судья.

14 августа стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как те удалили Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Разработчик обвинил компании в монополизации рынка, указав, что это является нарушением антитрестового законодательства.

Apple и Google объяснили удаление видеоигры из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений.

Epic Games была основана в 1991 году программистом Тимом Суини. За это время компания выпустила десятки видеоигр, среди которых шутеры Gears of War и Unreal Tournament. Штаб-квартира Epic Games расположена в городе Кэри (штат Северная Каролина).