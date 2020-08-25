Индия намерена прекратить использование оборудования компании Huawei

Индия готовится постепенно отказаться от применения в стране телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies и других компаний Китая на фоне обострения двусторонних отношений из-за военной напряженности в Ладакхе. Об этом во вторник пишет газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на отсутствие официального запрета на использование оборудования Huawei и других китайских компаний, правительство Индии считает, что индийским поставщикам телекоммуникационных услуг следует избегать приобретения китайского оборудования для будущих инвестиционных проектов, в том числе для 5G-сетей", - сообщили изданию источники в индийском бизнес-сообществе.

Как отмечает Financial Times, в результате Huawei, на которую уже оказывается жесткое давление США, может потерять доступ в Индию.

Huawei входит в тройку крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования на рынок Индии, второй в мире по числу пользователей мобильной связью, число которых превышает 850 млн. В настоящее время Huawei выполняет контракты с крупнейшими индийскими операторами связи, что, по мнению ряда экспертов, не позволит в ближайшее время полностью вытеснить эту китайскую компанию с индийского рынка. В то же время власти Индии в состоянии не допустить ее новых инвестиций в экономику страны.

Инфраструктурные инвестиции в создание сети беспроводной связи 5G в Индии оцениваются в сумму $4 млрд.