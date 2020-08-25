Число пострадавших от жары в Японии превысило 48 тысяч

По меньшей мере 48,1 тыс. человек были госпитализированы в Японии за период с начала июня до текущей недели с тепловыми ударами. Об этом во вторник сообщило Главное пожарное управление страны, выполняющее функции МЧС и скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общее число умерших от жары за летние месяцы на данный момент составляет 93. При этом за предыдущую неделю, которая стала самой жаркой, в больницы попали более 12 тыс. человек, 25 скончались. Статистика пожарного управления учитывает пациентов, которые воспользовались услугами скорой помощи.

Большинство умерших - люди в возрасте старше 70 лет.

Жаркая погода обычно устанавливается в Японии в середине июля после завершения сезона дождей. Однако в этом году весь июль был пасмурным, а на страну обрушились рекордные по интенсивности осадки, которые привели к сходу оползней и разливам рек.

Прошлая неделя стала самой жаркой этим летом в Японии. 17 августа в центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) воздух прогрелся днем до 41,1 градуса Цельсия, что стало повторением исторического температурного рекорда два года назад.

В прошлом году по всей стране от жары погибли 126 человек, более 70 тыс. пострадали.