В Таиланде продлен режим ЧП

Кабинет министров Таиланда принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц - до 30 сентября. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике по итогам заседания правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кабмин утвердил предложения Совета национальной безопасности о продлении срока действия режима ЧП во всех областях королевства еще на один месяц - с 1 по 30 сентября 2020 года. Данное решение было принято, поскольку текущая ситуация с коронавирусом во многих регионах мира по-прежнему остается тяжелой. Кроме того, граждане Таиланда до сих пор возвращаются в страну вывозными рейсами.

Также кабинет министров утвердил выделение миллиарда батов ($31,76 млн) на поддержку производства вакцины. Таиланд разрабатывает собственную вакцину от коронавируса - mRNA. Она уже была протестирована на обезьянах и, как ожидается, первые испытания на людях начнутся в октябре. Если все пойдет по плану, то препарат будет готов в третьем или четвертом квартале 2021 года.

26 марта премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, который также занимает пост министра обороны страны, впервые объявил о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Первоначально положение было введено до 30 апреля, после этого оно четыре раза продлевалось.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,4 тыс., вылечились более 3,2 тыс. человек, умерли 58. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны не отмечено.