Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации будет продлен в Болгарии до конца сентября. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов, отвечая на вопросы журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации будет продлен до конца сентября. В среду в правительство будет внесен доклад с соответствующим предложением", - сообщил министр.

Ангелов отметил, что в последние две недели в стране отмечена устойчивая тенденция к снижению числа заболевших новым коронавирусом, а дополнительных противоэпидемиологических ограничений вводить не планируется.

За последние сутки болгарские врачи выявили 99 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 15 386. Отмечено рекордное количество умерших - 18, общее число летальных исходов составляет 563.

В настоящее время лечение в больницах проходят 714 заразившихся, состояние 65 из них оценивается как тяжелое. С начала эпидемии в стране выздоровели 10 497 пациентов. В больницах отмечена нехватка медицинского персонала, а среди медиков зафиксированы 845 случаев заболевания.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовало чрезвычайное положение. В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемической ситуации, который будет продлен до конца августа. Жители обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в закрытых общественных помещениях и транспорте.