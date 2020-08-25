Цена нефти Brent превысила $46

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,04% и на 17:08 по бакинскому времени достигала $46,05 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 5 августа 2020 года.

По состоянию на 17:30 по бакинскому времени нефть марки Brent замедлила рост и торговалась на уровне $45,97 за баррель, что на 1,86% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость сорта WTI растет на 1,99% - до $43,47 за баррель.