Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную зону Китая

Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В северном районе, где американское судно совершило полет, велась учебная стрельба боевыми патронами. По словам представителей ведомства, действия США "создали серьезное препятствие штатным военным учениям Китая", а также нарушили принятые между странами договоренности.

В ведомстве считают, что вторжение самолета может привести к инциденту на море или в воздухе. Действия Вашингтона назвали отрытой провокацией.

4 июля США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами "Рональд Рейган" и "Нимиц" в Южно-Китайское море, чтобы провести учения военно-морских сил. Тогда отмечалось, что их цель - дать "недвусмысленный сигнал" партнерам и союзникам Вашингтона, что они привержены региональной безопасности и стабильности.