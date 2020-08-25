В Стамбуле нашли место поселения викингов

В районе озера Кючюкчекмедже в Стамбуле археологи нашли место поселения викингов. Как пишет газета Hürriyet Daily News, оно располагалось на территории древнегреческого города Батонея, раскопки которого ведутся с 2009 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"В древних текстах говорится о том, что иностранцы, которым был закрыт доступ в Константинополь, селились в порту, который располагался в Батонее", - рассказал один из археологов Блажей Станиславский. Он рассказал, что там жили и викинги, которые служили наемниками у византийского императора Михаила VII Дуки.

На то, что здесь жили викинги, указывают семь артефактов, среди которых крест из серой амбры - твердого вещества, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Подобные кресты ранее находили только в Северной Европе. Среди находок также было ожерелье с изображением змеи.

Историки полагают, что викинги жили в окрестностях Константинополя в различные периоды между VIII и XI веками. У исследователей есть несколько теорий о том, почему викинги создали свое поселение именно там. Одна из них заключается в том, что викинги прибывали на территорию Византии в качестве наемников или торговцев. Местные власти их принимали, но все же опасались, поэтому викингам разрешали посещать город только небольшими группами - не более 35 человек. Кроме того, они должны были покидать город до наступления темноты. Вынужденные селиться за пределами византийской столицы, викинги избрали для этого Батонею, бывшую в то время международным портом.