Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом мировую общественность проинформировала газета The Times, ссылаясь на слова тестя премьер-министра, Доминика Каммингса.

Тот рассказал, что после того, как зять переболел в апреле 2020 года COVID-19, он, по его словам, чувствует себя, как травмированная лошадь, которая "никогда не выздоровеет".

В свою очередь, издание Business Insider со ссылкой на источник на Даунинг-стрит написало, что эти заявления являются "полной чушью".