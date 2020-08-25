Moody's спрогнозировало падение ВВП G20 в 2020 году

Падение реального ВВП в странах G20 в 2020 году составит 4,6%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, при этом в следующем году ожидается рост ВВП на 5,3%.

В России ожидается сокращение экономики на 5,5% по итогам текущего года и повышение на 2,2% в 2021 году.