https://news.day.az/world/1265280.html Moody's спрогнозировало падение ВВП G20 в 2020 году - цифры
Moody's спрогнозировало падение ВВП G20 в 2020 году - цифры
Падение реального ВВП в странах G20 в 2020 году составит 4,6%, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, при этом в следующем году ожидается рост ВВП на 5,3%.
В России ожидается сокращение экономики на 5,5% по итогам текущего года и повышение на 2,2% в 2021 году.
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