Турция возможно будет поставлять газ в Европу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что обнаруженное в Черном море месторождение природного газа позволит Анкаре поставлять с него газ в Европу.

"Турция будет и использовать газ с месторождения в Черном море, и поставлять его в Европу", - приводит слова министра агентство Reuters.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил предположение, что его страна может найти еще месторождения природного газа в Черном море.

21 августа президент Тайип Эрдоган официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. По словам Эрдогана, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез ранее сообщал, что обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются в 65 млрд долларов.