В Турции за сутки от коронавируса выздоровел 887 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 24 человека, общее число жертв заболевания достигло 6 163.

Об этом, как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 261 194, за прошедшие 24 часа 1 502 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 887 человек, общее число выздоровевших достигло 238 795 человек.