Установлены пользовавшиеся автомобилем Ефремова личности

Издание "Комсомольская правда" установило, кто, помимо самого актера Михаила Ефремова, мог пользоваться его автомобилем Grand Cherokee, на котором было совершено смертельное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, стоянка автомобиля нередко оплачивалась с разных телефонных номеров, которые принадлежали известным личностям. При этом они могли находиться как за рулем джипа, так и на пассажирском сидении.

Газета утверждает, что несколько раз за стоянку Grand Cherokee платили супруга актера Софья Кругликова и его директор Татьяна Глаголева. Кроме того, машину парковал мужчина по имени Алексей - сотрудник любимого бара Ефремова "Улисс", которое он посещал в день аварии.

Также парковку автомобиля оплачивала актриса Марина Александрова, коллега актера по театру "Современник" и бывшая жена его друга Ивана Стебунова. Пользовалась машиной и актриса Ольга Квашенникова. При этом издание подчеркивает, что все эти люди оплачивали парковку не в день аварии, а на протяжении последних нескольких лет.

Адвокат артиста Эльман Пашаев неоднократно намекал, что за рулем автомобиля в момент аварии Ефремова не было. Защитник утверждал, что им управлял "весьма известный, непростой человек", при этом его имя он пока не называл.

Артист устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов сначала признал свою вину, а потом заявил, что не помнит произошедшего.