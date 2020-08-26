Президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чешского лидера доставили в Центральный военный госпиталь в Праге из-за травмы руки, ему предстоит операция. "Это не опасное для жизни состояние, президент поддерживает контакты со своей семьей и своими сотрудниками", - заявил его официальный представитель Йиржи Овчачек.

Ранее Земан решил не приезжать на парад Победы в Москву 24 июня из-за пандемии коронавируса. "Президент глубоко сожалеет об этом и поручил послу Чешской Республики в Москве Витезславу Пивоньке принять участие в мероприятии вместо него", - сказали в диппредставительстве.