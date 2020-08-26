Министр внутренних дел Парагвая заразился коронавирусом

Министр внутренних дел Парагвая Эуклидес Асеведо был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Хулио Массолени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть подтвержденный случай COVID-19. Состояние министра Асеведо оценивается как стабильное", - сказал он журналистам. Видеозапись была опубликована в Facebook МВД.

По данным ведомства, в больнице заболевшего 70-летнего министра уже посетил президент страны Марио Абдо Бенитес.

Асеведо стал первым членом правительства Парагвая, у которого был выявлен коронавирус.