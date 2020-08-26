https://news.day.az/world/1265302.html В Индонезии произошло сильное землетрясение
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано сейсмологами у берегов Индонезии в акватории между островами Ява и Суматра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Специалисты отметили, что по интенсивности это землетрясение можно отнести к разряду "очень сильных".
Подземные толчки были зафиксированы в 3.28 по бакинскому времени. Его эпицентр располагался в 166 км юго-западнее города Бандар-Лампунг.
Данных о разрушениях, жертвах и пострадавших пока не поступало.
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