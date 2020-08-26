Крупнейшие страны мира рекордно задолжали

Страны с крупнейшими экономиками увеличивают расходы на борьбу с пандемией коронавируса. В результате этого их госдолг достиг рекордного со времен Второй мировой войны уровня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Например, в государствах с развитой экономикой в июле 2020 года размер госдолга был равен 128 процентам мирового ВВП. В 1946 году этот показатель составлял 124 процента. Бывший глава экономического совета при президенте США Джордже Буше Гленн Хаббард заявил, что правительствам не стоит беспокоиться о росте задолженности. Важнее контролировать темпы заболеваемости вирусом, а аналогия с войной совершенно верна, считает он.

После Второй мировой развитые страны смогли быстро сократить размеры долга благодаря экономическому росту. К 1959 году отношение долга к ВВП снизилось более чем вдвое - до менее чем 50 процентов. Однако на этот раз достичь таких результатов будет сложнее, отмечает издание. Причины этого в замедлении роста численности населения, сокращении рабочей силы и снижении производительности.