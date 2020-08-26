Одну из главных нефтяных компаний США оставили без денег

Одну из главных нефтяных компаний мира - американскую ExxonMobil - исключили из промышленного индекса Dow Jones Industrial Average, хотя она являлась его старейшим участником, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также индекс покинули фармацевтическая компания Pfizer и поставщик вооружений Raytheon. Если первая находилась в Dow Jones с 2004 года, то вторая завершила слияние с United Technologies, которая попала в индекс еще в 1939-м.

Присутствие в индексе влияет на инвестиционную привлекательность компаний, поскольку на это обращают внимание крупнейшие инвестфонды. Таким образом, ExxonMobil и другие покидающие рейтинг фирмы остались без их денег. На этом фоне акции Exxon подешевели на 2,3 процента, Pfizer - на 1,3 процента, а Raytheon - на 3 процента.

Причиной такого резкого пересмотра стало желание Apple разделить акции, чтобы они были доступны большему количеству инвесторов. В настоящее время у компании, которая обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой в мире, самый высокий удельный вес в индексе - 12 процентов, но после дробления он упадет до 3 процентов.

Пришедшие в индекс Salesforce.com, Amgen и Honeywell International подорожали на 3 процента, 4 процента, 3,9 процента соответственно. При этом Honeywell вернулась в индекс спустя 12 лет после того, как покинула его.

В последний раз сразу три компании были добавлены в Dow Jones семь лет назад. На данный момент в индексе остается только одна энергетическая компания - Chevron. Это усилит доминирование технологических компаний.