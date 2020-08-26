Режим строгой изоляции введен в секторе Газа, где выявлены первые четыре случая заражения за пределами карантинных центров. об этом в ночь на вторник сообщило правящее в секторе движение ХАМАС. В рамках жестких карантинных мер, объявленных сроком на двое суток, закрыты госучреждения и учебные заведения, магазины, рынки и мечети, отменены все массовые мероприятия, введен комендантский час, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Инфекция обнаружена у женщины, съездившей недавно на Западный берег реки Иордан. Остальные зараженные - члены ее семьи, которая живет в лагере беженцев Аль-Магхази.