В Грузии выросло число заболевших коронавирусом

В Грузии за последние сутки подтверждены 7 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии.

Тем самым число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 1 436 человек. Из них 1 150 человек излечились, а 19 умерли.

В общей сложности 6 018 человек находятся на карантине, 249 - на стационарном лечении.