https://news.day.az/world/1265340.html В Грузии выросло число заболевших коронавирусом
В Грузии выросло число заболевших коронавирусом
В Грузии за последние сутки подтверждены 7 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии.
Тем самым число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 1 436 человек. Из них 1 150 человек излечились, а 19 умерли.
В общей сложности 6 018 человек находятся на карантине, 249 - на стационарном лечении.
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