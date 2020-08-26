https://news.day.az/world/1265345.html Китайские деревни уходят под землю - ФОТО
Китайские деревни уходят под землю - ФОТО
Десятки деревень в китайской северной провинции Шаньси разрушаются и уходят под землю из-за сотен вырытых вокруг угольных шахт.
Жители, которым некуда переселяться, как могут пытаются продлить жизнь своим домам - заделывают трещины, восстанавливают стены, собственными силами заполняют провалы. Однако процесс необратим. Привлекать к ответственности и взыскивать компенсации уже не с кого - месторождения отработаны и заброшены, их владельцы неизвестны.
Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее как исчезает деревня Хелин.
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