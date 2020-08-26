Китайские деревни уходят под землю

Десятки деревень в китайской северной провинции Шаньси разрушаются и уходят под землю из-за сотен вырытых вокруг угольных шахт.

Жители, которым некуда переселяться, как могут пытаются продлить жизнь своим домам - заделывают трещины, восстанавливают стены, собственными силами заполняют провалы. Однако процесс необратим. Привлекать к ответственности и взыскивать компенсации уже не с кого - месторождения отработаны и заброшены, их владельцы неизвестны.

Day.Az со ссылкой на Известия представляет в фотогалерее как исчезает деревня Хелин.