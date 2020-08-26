С сегодняшнего дня в 14 провинциях Турции запрещается проведение свадеб, помолвок и других церемоний

С сегодняшнего дня в 14 провинциях Турции временно не будут проводиться свадьбы, помолвки и другие церемонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в распоряжении, разосланном Министерством внутренних дел Турции в провинции Адана, Агры, Бурса, Чорум, Диярбакыр, Эрзурум, Газиантеп, Кайсери, Конья, Мардин, Шанлыурфа, Ван и Йозгат, а также в столицу Анкару.

В распоряжении также содержится требование завершать бракосочетания в этих провинциях в течение 1 часа.

В соответствии с введенными запретами, близкие родственники новобрачных в возрасте старше 65 лет и младше 15 лет не будут допускаться к участию в бракосочетаниях.

На всей территории страны в государственных и общественных учреждениях за исключением столовых и предоставления бутилированной питьевой воды, временно прекращается предоставление пищи и напитков.