Россия и Казахстан подписали соглашение о поставке вакцины от коронавируса

Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сообщении сказано, что делегация казахстанского правительства посетила Россию с рабочим визитом. На встречах с представителями российского кабмина, в том числе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, обсуждались вопросы "промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19".

"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний", - сообщается на сайте главы правительства.

Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет бесплатной и добровольной и состоится после завершения всех стадий клинических испытаний, подчеркивается в сообщении.