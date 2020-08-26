В Москве в жилом доме прогремел взрыв

В жилом доме на улице Кубинка в Москве утром в среду произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, возгорание отмечено в пятиэтажном доме № 4. Горят квартиры на трех этажах - с третьего по пятый этажи. По предварительным данным, при взрыве пострадала женщина, спасены 10 человек.

На месте инцидента уже работают спасатели. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Отмечается, что причиной взрыва в доме могла стать утечка газа.