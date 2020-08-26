https://news.day.az/world/1265361.html В Москве в жилом доме прогремел взрыв - ВИДЕО
В Москве в жилом доме прогремел взрыв - ВИДЕО
В жилом доме на улице Кубинка в Москве утром в среду произошел взрыв, за которым последовал пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, возгорание отмечено в пятиэтажном доме № 4. Горят квартиры на трех этажах - с третьего по пятый этажи. По предварительным данным, при взрыве пострадала женщина, спасены 10 человек.
На месте инцидента уже работают спасатели. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Отмечается, что причиной взрыва в доме могла стать утечка газа.
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