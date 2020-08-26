Мощный взрыв в Ереване - обрушился жилой дом

В результате взрыва, произошедшего в среду в жилом здании в Ереване, частично обрушились 12 квартир в одном подъезде. Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь столичной мэрии Акоп Карапетян.

"Около 20-ти человек самостоятельно или с помощью спасателей выбрались из обрушившейся части здания", - написал он на своей странице в Facebook.

26-го августа в 07:18 в здании №3 по улице Райниса в Ереване из-за утечки газа произошел взрыв и здание частично обрушилось. Из-под завалов извлечены два человека, эвакуированы 19 жителей.

Двое граждан были госпитализированы в университетскую клинику № 1 "Гераци"."Одна из пострадавших - женщина, по предварительным данным, у нее переломы лодыжки и носа, царапины на теле и лице. В настоящее время проходит обследование, и врачи оценивают состояние здоровья как средней тяжести.

Другой пострадавший, мужчина, с обширными ожогами тела и конечностей, находится в реанимации, подключен к аппарату искусственного дыхания. По словам врачей, состояние его здоровья крайне тяжелое.