В России за сутки выявили 4 676 заразившихся коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 676, до 970 865. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным штаба, в относительном выражении суточный прирост уже 11 дней не превышает 0,5%.