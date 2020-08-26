В России за сутки выявили 4 676 заразившихся коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 676, до 970 865. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным штаба, в относительном выражении суточный прирост уже 11 дней не превышает 0,5%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 403, всего уже выздоровели 786 150 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 80,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 115 против 120 днем ранее, всего из-за инфекции умерли 16 683 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,72% от всех заразившихся в России.
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