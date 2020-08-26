Состояние Джеффа Безоса увеличилось до $200 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось до $199,7 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с начала пандемии коронавируса бумаги миллиардера, который владеет 11% акциями компании, выросли в цене больше чем на 55%. За последние 12 месяцев владелец Amazon заработал $86 млрд.

Джефф Безос занимает первую позицию в рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes с 2018 года.