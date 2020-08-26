За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 119 человек

За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 119 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минздраве страны.

По ее словам, число умерших от коронавируса достигло 21 020.

За последние сутки в Иране выявлено 2 242 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 365 606, состояние 3 831 оценивается как тяжелое.

Вылечились 314 870 человек.