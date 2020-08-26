https://news.day.az/world/1265431.html За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 119 человек
За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 119 человек
За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 119 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минздраве страны.
По ее словам, число умерших от коронавируса достигло 21 020.
За последние сутки в Иране выявлено 2 242 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 365 606, состояние 3 831 оценивается как тяжелое.
Вылечились 314 870 человек.
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