За сутки в Иране от коронавируса умерли еще 119 человек

За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли еще 119 человек. 

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Минздраве страны. 

По ее словам, число умерших от коронавируса достигло 21 020. 

За последние сутки в Иране выявлено 2 242 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 365 606, состояние 3 831 оценивается как тяжелое. 

Вылечились 314 870 человек.