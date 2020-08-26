Мощный взрыв газа в жилом доме в Москве

В результате взрыва газа и пожара в жилом доме на улице Кубинка в Москве пострадали четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего из горящего дома были спасены 16 человек.

После хлопка в доме вспыхнул сильный пожар, огонь охватил три этажа. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, взрыв в жилом доме мог произойти из-за проблем с газовой колонкой. В данный момент на месте происшествия идет ликвидация последствий пожара.