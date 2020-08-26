https://news.day.az/world/1265436.html Мощный взрыв газа в жилом доме в Москве - ФОТО
Мощный взрыв газа в жилом доме в Москве - ФОТО
В результате взрыва газа и пожара в жилом доме на улице Кубинка в Москве пострадали четыре человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего из горящего дома были спасены 16 человек.
После хлопка в доме вспыхнул сильный пожар, огонь охватил три этажа. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, взрыв в жилом доме мог произойти из-за проблем с газовой колонкой. В данный момент на месте происшествия идет ликвидация последствий пожара.
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