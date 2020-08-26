Два человека погибли во время протестов в Висконсине

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы во время беспорядков, продолжающихся третий день в американском городе Кеноша (штат Висконсин), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее было известно об одном погибшем. По сведениям телекомпании, еще трое человек получили огнестрельные ранения. Полиция не стала предоставлять информацию об обстоятельствах произошедшего.

Очевидец стрельбы рассказал Kenosha News, что часть протестующих, которые разбивали стекла автомобилей и имели при себе огнестрельное оружие, вступила в перепалку с владельцами этих транспортных средств, требовавших прекратить нападения.

Беспорядки возобновились в Кеноше в ночь на среду, несмотря на введение комендантского часа. Протестующие игнорировали призывы блюстителей порядка разойтись и попытались снести ограждение, установленное вокруг здания окружного суда в городе. Полицейские в шлемах и бронежилетах применили слезоточивый газ. Ранее губернатор Висконсина Тони Эверс был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации, в целях защиты инфраструктурных и культурных объектов он распорядился увеличить вдвое - до 250 человек - численность сотрудников Национальной гвардии в городе.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.