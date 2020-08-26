Финансовое подразделение Alibaba увеличило прибыль на 1 000%

Китайская компания Ant Group, являющаяся финансовым подразделением интернет-компании Alibaba, официально подала заявку на проведение IPO, где раскрыла некоторые ключевые показатели своей деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в первой половине этого года выручка компании составила 72,5 млрд юаней (10,5 млрд долларов США), что на 38% больше, чем в январе-июне прошлого года. Чистая прибыль в первой половине года составила 21,9 млрд юаней (3,2 млрд долларов США), что на 1 050% больше, чем 1,9 млрд (300 млн долларов США), полученные за аналогичный период 2019 года.

Ant Group, которая владеет популярным платежным сервисом Alipay, также сообщила, что количество ее активных пользователей составляет около 1 млрд человек. С июля 2019 года по июль 2020 года Alipay осуществила в Китае транзакции на общую сумму 118 трлн юаней (17 трлн долларов США) и на 622 млрд юаней (90 млрд долларов США) за пределами Китая.

Напомним, в июле Ant Group подтвердила планы своего выхода на биржу, о которых ранее стало известно из неофициальных источников. IPO компании, основанной в 2014 году, может стать одним из крупнейших в истории. В настоящее время неофициальная оценка всей компании составляет 200-225 млрд долларов США, таким образом при размещении 10% акций Ant Group может выручить за них до 22,5 млрд долларов США. Тогда IPO Ant Group будет третьим по величине в мире после $25-миллиардного размещения Saudi Aramco в декабре 2019 года и почти $25-миллиардного размещения Alibaba Group осенью 2014 года.